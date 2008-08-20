Харків`ян удостоєно державних нагород

Порадували до Дня Незалежності

За значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 17-ї річниці незалежності України Президент Віктор ЮЩЕНКО нагородив державними нагородами працівників підприємств і організацій Харківської області. Як інформує офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, нагород удостоєні: ордена "За заслуги" ІІІ ступеня: Дмитро ГОНЧАРЕНКО - проректор Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури; Володимир ГРАНОВСЬКИЙ - голова дорожнього комітету профспілки Південної залізниці; Сергій КИРИК - голова правління акціонерної компанії "Харківобленерго"; Еміль ТЕР-СТЕПАНЯН - президент акціонерного товариства "Куряжський домобудівний комплекс". Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджена Ольга ЛЬВОВА - директор комунального сільськогосподарського підприємства "Балабанівське", Богодухівський район. Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ" присвоєно Михайлу РАБІНОВИЧУ - директору комплексної творчої майстерні "МИР". Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ" присвоєно Євгенії НІКІТСЬКІЙ - завідувачу кафедрою Харківського державного університету мистецтв імені І.П.Котляревського. Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ" присвоєно Артуру ГОЛІКОВУ - завідувачу кафедрою Харківського національного університету імені В.М.Каразіна, доктору географічних наук, професору. Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ" присвоєно Євгену ХОДУНУ - кореспондентові української редакції радіо "Німецька хвиля", м. Харків. Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТРОЛОГ УКРАЇНИ" присвоєно Гориславу СИДОРЕНКУ - генеральному директорові Національного наукового центру "Інститут метрології". Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ" присвоєно Михайлу РИЩЕНКУ - завідувачеві кафедрою Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" присвоєно Володимиру ГУСАРОВУ - директорові державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів", Чугуївський район. Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ" присвоєно Гранту АГАДЖАНОВУ - директорові комунального підприємства "Спеціальне проектно-конструкторське бюро автоматизованих систем управління водопостачанням." Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ" присвоєно Олександру ДОРОВСЬКОМУ - генеральному директорові товариства "Фармацевтична компанія "Здоров`я". Почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ" присвоєно Анатолію ПОПОВУ - директорові Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту.

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