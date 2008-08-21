Випускники шкіл Харківщини не поспішають до профтехучилищ

Державне замовлення на прийом учнів до професійно - технічних навчальних закладів Харківської області виконано на 58%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Як зазначили в управління освіти, прийом документів продовжується. Очікується, що цього року кількість учнів у профтехучилищах, де загальний контингент становить майже 18 тис. осіб, не зменшиться.

Довідка УНІАН. Мережа професійно-технічної освіти Харківської області налічує 56 навчальних закладів (у тому числі 7 - в установах Управління Держдепартаменту з виконання покарань України).

Підготовка робітників здійснюється за 142 професіями і 4 спеціальностями з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».