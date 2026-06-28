Україна встановила рекорд за ударами по російському ВПК, - ЗМІ

Минулого місяця під ударами опинилися заводи, що виробляють ракети, дрони, боєприпаси, електроніку та компоненти для російської армії.

Червень став рекордним місяцем за кількістю повітряних ударів України по підприємствах російського військово-промислового комплексу. За місяць було атаковано щонайменше 13 об'єктів, що є найвищим показником від початку 2026 року, свідчить аналіз видання "Агентство".

Однією з останніх цілей став завод "Титан-Барикади" у Волгограді, який атакували в суботу. Російська влада офіційно не назвала підприємство, однак губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про пошкодження виробничих об'єктів одного із заводів. За його словами, загинув один працівник, ще 11 людей отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар було завдано ракетами FP-5 "Фламінго". За даними українських OSINT-аналітиків, ціллю був саме завод "Титан-Барикади".

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Підприємство виробляє пускові установки для стратегічних ракетних комплексів "Ярс", "Тополь-М", "Сармат" та оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М". Також, за інформацією Financial Times, завод бере участь у виробництві ракетного комплексу "Орєшнік".

Протягом червня українські сили атакували низку підприємств російського оборонно-промислового комплексу.

Серед них:

завод "Прогрес" у Мічурінську, який виробляє обладнання для систем керування ракетною та авіаційною технікою;

"Завод Еластик" у Рязанській області, де випускають авіабомби, артилерійські боєприпаси та комплектуючі високоточної зброї;

підприємство "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах, що виготовляє навігаційне обладнання для ракет "Іскандер-М", "Калібр" та безпілотників;

завод "Екран-оптичні системи", який виробляє компоненти для приладів нічного бачення;

підприємства "Тольяттікаучук" і "Нижньокамськнафтохім", що входять до реєстру оборонних підприємств Росії;

хімічний завод "Азот", продукція якого використовується у виробництві артилерійських боєприпасів;

Воронезький завод напівпровідникових приладів, який виготовляє електроніку для російських ракетних і зенітних комплексів;

Оренбурзький газопереробний та гелієвий заводи;

суднобудівний завод "Затока" у тимчасово окупованому Криму.

Також повідомлялося про спроби атак Центрального конструкторського бюро апаратобудування та Науково-дослідного інституту морської теплотехніки.

Червень став наймасштабнішим місяцем

За підрахунками журналістів, із початку року по об'єктах російського військово-промислового комплексу було завдано щонайменше 48 повітряних ударів.

Після червня найбільш інтенсивним місяцем став березень, коли було зафіксовано 11 атак. У лютому та квітні відбулося по сім ударів, а у січні й травні – по п'ять.

Аналітики зазначають, що червень також став найрізноманітнішим за типами цілей. Українські удари були спрямовані проти виробників ракет, електроніки, боєприпасів, хімічної продукції, кораблів і підприємств важкого машинобудування.

Кампанія тиску на Кремль - останні новини

Серія ударів є частиною ширшої кампанії зі зниження військового потенціалу Росії та посилення тиску на Кремль.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський повідомив про затвердження "40-денної операції впливу" на Росію, головною метою якої названо примушення країни-агресора до припинення війни.

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