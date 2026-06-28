Вчені пропонують $1 млн за прочитання 'мертвого' папірусу римської епохи

Дослідники вперше повністю розшифрували обвуглений папірус із Геркуланума, а тепер шукають того, хто зможе прочитати ще один стародавній сувій.

Міжнародна команда дослідників уперше повністю розшифрувала давньоримський папірус із Геркуланума, який майже дві тисячі років вважався непридатним для читання після виверження Везувію. Досягти цього вдалося завдяки штучному інтелекту та технології "віртуального розгортання", повідомляє Reuters.

Під час онлайн-конференції в Неаполі команда оголосила, що змогла "віртуально відкрити" один із обвуглених сувоїв.

У результаті дослідники прочитали 70 колонок тексту твору "Про вади. Книга I", який приписують епікурейському філософу Філодему.

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Крім того, вдалося розшифрувати майже 1,5 метра тексту зі ще одного папірусу, датованого III–II століттями до нашої ери. Це найдавніший сувій, який вдалося прочитати за допомогою нової технології. Його зміст стосується етики та мистецтва.

"Ще рік тому будь-кому з нас здавалося б божевіллям думати, що повний сувій із сотнями стовпців тексту можна прочитати без жодного втручання. Сьогодні ми показали, що це можливо", – заявив професор Університету Кентуккі Брент Сілес.

Як вдалося прочитати обвуглений папірус

Щоб не пошкодити надзвичайно крихкі сувої, вчені використали високоточне рентгенівське сканування та алгоритми штучного інтелекту, які здатні знаходити сліди чорнила всередині згорнутих шарів папірусу.

Метод отримав назву "віртуальне розгортання". Він дозволяє прочитати текст, не розкриваючи фізично сам документ.

За словами провідної папірологині проєкту Федеріки Ніколарді, раніше будь-які спроби відкрити сувої майже завжди призводили до їхнього пошкодження.

"Завдяки віртуальному розгортанню нам більше не доводиться обирати між збереженням і читанням цих надзвичайних артефактів. Ми можемо робити і те, й інше", – пояснила вона.

За розшифрування наступного сувою заплатять мільйон доларів

Проєкт Vesuvius Challenge відкрив усі цифрові моделі, програмний код і результати досліджень для науковців з усього світу.

Організатори також оголосили новий конкурс із призовим фондом 1 мільйон доларів. Таку винагороду отримає перша людина або команда, яка повністю розшифрує ще один папірус із колекції.

Загалом у межах ініціативи вже передбачено винагороди на суму 1,8 мільйона доларів.

Попереду ще понад 600 нерозшифрованих сувоїв

Наразі дослідники відсканували близько 45 сувоїв, однак понад 600 папірусів із Геркуланума досі залишаються нерозшифрованими. Крім того, археологи ще не завершили розкопки вілли, де їх знайшли.

За словами команди проєкту, останні досягнення суттєво прискорили процес: один із сувоїв вдалося повністю розшифрувати лише за 24 години, отримавши близько 140 нових колонок давнього тексту.

Науковці переконані, що нові технології відкривають можливість прочитати всю колекцію стародавніх рукописів, які майже дві тисячі років вважалися назавжди втраченими.

Інші новини науки

Як повідомляв УНІАН, археологи в Луксорі відкрили висічену в скелі похоронну камеру і виявили схованку з розписаними дерев'яними саркофагами. Знахідка включає 22 труни з муміфікованими останками та вісім рідкісних папірусів, виявлених усередині великої глиняної посудини.

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