В ніч на 28 червня Росія вдарила 'Цирконами', балістикою та БПЛА: скільки вдалося збити

Зафіксовано влучання ракети та 14 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих на 13 локаціях.

У ніч на 28 червня (з 18:00 27 червня) російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами, ударними безпілотниками та двома протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс".

Ракетами "Циркон"/"Онікс" ворог атакував з Курської області Росії, пишуть Повітряні сили Збройних сил України у Telegram. Шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 Україну було атаковано з Брянської області Росії, а 142 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, і реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - Росія, тимчасово окупована територія Донецька, а також Гвардійське - ТОТ Криму.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету "Циркон"/"Онікс", шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 та 125 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

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У ПС ЗСУ також зауважили, що зафіксовано було влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака по Києву

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 червня росіяни атакували, зокрема, Київ. Тимур Ткаченко, керівник Київської міської військової адміністрації, заявив, що ворог атакував столицю балістичними ракетами.

Згодом він повідомив, що внаслідок атаки за кількома адресами в Дарницькому районі столиці спалахнули пожежі, зокрема біля житлового будинку. Загоряння сталося також на СТО, горіла ще одна нежитлова будівля. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

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