Німеччина може повернути обов'язковий призов: у Берліні назвали умову

Якщо добровольців для Бундесверу не вистачатиме, влада готова знову запровадити обов'язкову військову службу для чоловіків уже до 2027 року.

Німеччина може повернути обов'язкову військову службу для чоловіків, якщо добровільний набір до армії не дозволить досягти запланованого збільшення чисельності Бундесверу. Остаточне рішення можуть ухвалити вже наступного року, а сам призов здатен повернутися до 2027-го.

Про це заявив голова комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп, пише The Telegraph. За його словами, добровільна модель може виявитися недостатньою для виконання амбітних планів із розширення німецької армії.

"Якщо нам не вдасться досягти цих цілей шляхом добровільного вступу на військову службу, нам доведеться повернутися до обов’язкового призову", – наголосив політик.

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За його словами, оцінити ефективність нової системи набору мають у першій половині наступного року. Якщо добровольців буде замало, уряд розглядатиме повернення призову. Відповідне рішення, за словами Рьовекампа, необхідно ухвалити до 31 липня наступного року.

Німеччина хоче різко збільшити армію

Попри рекордні витрати на оборону, країна продовжує відчувати дефіцит новобранців.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив за мету збільшити чисельність Бундесверу приблизно зі 185 тисяч до 260 тисяч кадрових військовослужбовців до 2035 року, створивши найсильнішу звичайну армію Європи.

Рьовекамп визнав, що має "серйозні сумніви", чи вдасться реалізувати ці плани виключно завдяки добровольцям.

Після вторгнення РФ оборонна політика різко змінилася

Німеччина призупинила обов'язкову військову службу ще у 2011 році. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Берлін суттєво переглянув підхід до питань оборони.

За словами Рьовекампа, нинішнє покоління молодих німців майже не брало участі в суспільній дискусії про необхідність оборони країни.

Водночас політик попередив, що Росія потенційно може бути готовою до нападу на одну з країн НАТО вже до 2029 року, тому Німеччина повинна заздалегідь зміцнювати свої збройні сили.

Раніше цього року в Німеччині запрацювала нова модель військової служби. Вона передбачає, що чоловіки призовного віку повинні заповнювати анкету щодо фізичної підготовки та проходити медичне обстеження.

При цьому уряд залишив за собою право повернути обов'язковий призов, якщо добровільний набір не виправдає очікувань.

Водночас частина запропонованих реформ уже викликала гостру критику. Зокрема, Міністерство оборони відмовилося від ідеї вимагати спеціальний дозвіл від армії для чоловіків, народжених у 2008 році або пізніше, які планували залишати країну більш ніж на три місяці.

Європа активно нарощує війська

Німеччина не єдина країна, яка переглядає підхід до комплектування армії через безпекову ситуацію в Європі.

Франція запровадила добровільну 10-місячну національну службу з грошовою винагородою близько 10 тисяч євро для учасників, а Польща реалізує масштабну програму військової підготовки, розраховану на 400 тисяч осіб.

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