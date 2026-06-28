Україна відкрила доступ до секретів російської зброї: іноземні уряди подають заявки, - BI

Новий портал TrophyLab дозволяє вивчати захоплені російські ракети, дрони та бронетехніку, а третина перших користувачів уже приєдналася з-за кордону.

Україна запустила унікальну платформу TrophyLab, яка відкриває доступ до даних про захоплену російську військову техніку. Новим ресурсом уже зацікавилися українські військові, виробники озброєння, дослідницькі центри та уряди іноземних держав, пише Business Insider.

За словами генерального інспектора Міністерства оборони України Юрія Мироненка, лише за перший тиждень після запуску на платформі зареєструвалися 150 користувачів, причому близько 30% заявок надійшли з інших країн.

TrophyLab містить технічну інформацію про російські ракети, безпілотники, системи протиповітряної оборони, бронетехніку, артилерію, стрілецьку зброю та електронне обладнання, захоплені українськими військовими.

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Крім російських зразків, платформа також містить інформацію про північнокорейську балістичну ракету KN-23, яку Росія використовує під час війни проти України.

За словами Мироненка, мета проєкту – допомогти Україні та її союзникам краще зрозуміти технології противника й швидше розробляти ефективні засоби протидії.

"Чим краще ми розуміємо техніку та зброю противника, тим швидше ми зможемо розробити ефективні контрзаходи", – зазначив він.

Дані доступні не лише українським військовим

Україна створила платформу як єдину базу даних для військових підрозділів, оборонних підприємств, наукових установ і державних органів. Водночас після перевірки доступ можуть отримати й уряди держав-партнерів, іноземні виробники озброєння та спеціалізовані лабораторії, зокрема країн НАТО.

За словами Мироненка, це вигідно всім сторонам. Україна отримує результати досліджень, проведених у високотехнологічних іноземних лабораторіях, а партнери – доступ до зразків сучасної російської зброї, отриманих безпосередньо з поля бою.

На платформі вже понад 150 зразків техніки

Станом на сьогодні каталог TrophyLab містить понад 150 одиниць захопленого озброєння майже з 80 категорій, а також понад 225 завершених досліджень. Очікується, що база постійно поповнюватиметься новими зразками.

Після підтвердження реєстрації користувачі отримують цілодобовий доступ до матеріалів. Крім того, вони можуть подавати запити на отримання фізичних зразків захопленої техніки для проведення додаткових досліджень, зокрема із частковим або повним розбиранням.

TrophyLab - останні новини

Офіційно TrophyLab запустили 19 червня. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що платформа покликана перетворити захоплені російські ракети, безпілотники та іншу техніку на джерело знань для союзників України.

"Ми відкриваємо доступ до захоплених російських технологій озброєння для наших глобальних партнерів. Кожна ракета, безпілотник і транспортний засіб, захоплені на полі бою, тепер є джерелом знань для вільного світу", – наголосив він.

За словами Юрія Мироненка, TrophyLab стане ще одним інструментом обміну бойовим досвідом між Україною та її партнерами, що допоможе швидше знаходити способи протидії сучасним російським озброєнням.

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