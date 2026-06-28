Дрони по РФ щоночі: журналісти побували всередині засекреченого українського підрозділу

Військові називають свою роботу "українськими санкціями".

На заході сонця над величезним фермерським полем солдати в повній броні зупиняються на ґрунтовій дорозі й вивантажують із вантажівки те, що нагадує мініатюрний реактивний літак. Цей дрон, виготовлений компанією Fire Point, здатний пролетіти від 1300 до 1900 кілометрів. Україна використовувала подібні дрони для неодноразових ударів по НПЗ і складах у глибині Росії – зокрема по Москві та навіть Сибіру.

Також по тимчасово окупованому Криму – по шляхах постачання російських військ, а також по залізничних мостах, поромних переправах і нафтопереробних заводах. Українська кампанія ударів допомогла Україні набрати momentum у виснажливій війні на виснаження, пише NPR.

Солдати на цьому фермерському полі, які несуть великі, але легкі дрони Fire Point, входять до складу засекреченої ударної групи – Першого окремого центру безпілотних систем. Нещодавно NPR відвідав цей підрозділ під час запуску ударів по російських цілях.

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Українські удари "завдали ворогу серйозної шкоди"

Військовому з позивним "Чарлі" – трохи за тридцять, високий, стриманий кадровий офіцер. За його словами, він на власні очі бачив, як стрімко розвиваються українські оборонні технології, що допомогли переломити хід війни з Росією. Він очолює цей підрозділ уже три роки – з тих пір, коли українські дронні технології перебували на початковому етапі.

"Тепер ці дронні системи дуже ефективні. Нашим оборонним силам бракує крилатих і балістичних ракет, але наші дрони справді вплинули на хід бойових дій. І завдали ворогу серйозної шкоди", – заявив він.

Кампанія глибинних ударів – це спроба України послабити військову машину Кремля, поки повномасштабна війна Росії триває вже довше, ніж Перша світова. Адже переговори під керівництвом США про завершення російської війни проти України зайшли в глухий кут через іранську війну.

Командир "Чарлі" зазначає, що Україна ніколи не покладалася виключно на іноземну допомогу. За його словами, він спостерігає, як його солдати постійно освоюють нові технології, щоб залишатися на крок попереду росіян.

"У роки холодної війни тривала гонка озброєнь між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, – підкреслює він. – Зараз у цій війні розгортається інша гонка озброєнь – вона відбувається значно швидше й зосереджена майже виключно на безпілотних системах: повітряних, морських і наземних дронах".

"Майже час"

Коли небо темніє, команда "Чарлі" вбиває в землю пускові майданчики для кількох дронів. "Раніше підготовка до запуску займала півдня. Тепер усе відбувається набагато швидше. Я порівнюю це з піт-стопом у гонці "Формули-1", – зазначає він.

Інший солдат із позивним "Пуш" займається підготовкою дронів. За його словами, він запускає їх практично щоночі. "Щодня ми бачимо свою роботу, її результат – і це нас дуже мотивує. Це найкраща робота у світі. Ми завдаємо ворогу значних збитків, і це все, що нам зараз потрібно", – заявляє Пуш, роблячи паузу й посміхаючись.

Поруч солдат кладе ноутбук на один із дронів. Він перевіряє маршрути польотів та інші дані. "Майже час", – зазначає "Чарлі".

У місячному світлі команда в налобних ліхтарях та інфрачервоних окулярах збирається навколо мотоциклетного двигуна з кабелем, що веде до пускової площадки. Солдат із позивним "Юкі" пояснює пристрій:

"Нам потрібно створити високу швидкість зльоту, щоб дрон полетів. Ось як ми це робимо".

Солдати запускають двигун. Він оглушливо реве трьома наростаючими хвилями. Потім – різкий хлопок. Дрон залишає за собою спалах вогню й зникає в темному нічному небі. Запускаються ще щонайменше дев’ять дронів. "Чарлі" посміхається після кожного старту.

"Почуття справедливості"

За словами "Чарлі", він не може розкрити, куди летять ці дрони, лише те, що цілі знаходяться за сотні кілометрів звідси, у Росії або на окупованих нею українських територіях. І хоч Росія перехоплює більшість українських далекобійних дронів, деякі проривають російську ППО.

Частина з них вражає промислові та військові об’єкти, а також військову логістику та лінії постачання. Головна мета – інфраструктура, пов’язана з нафтою, – "кров’ю російської економіки".

При цьому Кремль заперечує, що ці удари мають економічні наслідки, хоча водночас спостерігається зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах. Російські ЗМІ вже повідомляють про введення норм відпуску палива в Москві та низці регіонів Північної Росії, а також на частині окупованих українських територій.

"Чарлі" підтвердив, що його команда брала участь у ударах, які вразили нафтопереробний завод під Москвою в травні. "Ми відчули справедливість. Адже мешканці російської столиці на власній шкірі відчули те, що щодня відбувається в наших містах", – заявив він.

Швидке відходження після завершення запусків

Команда завершує запуск дронів приблизно за дві години. Солдати не затримуються – навіть на цьому величезному полі посеред ніде. "Занадто небезпечно", – зазначає Чарлі. Адже росіяни їх шукають.

У матеріалі йдеться про те, що Зеленський нерідко називає ці дальнобійні удари "українськими санкціями". "Чарлі" та "Юкі" також використовують цей вислів стосовно своїх місій. Як і Зеленський, вони зазначають, що хочуть завершення цієї війни – але на своїх умовах, а не ціною капітуляції України перед загарбником – Росією.

"Ви щойно побачили наші санкції в дії. Будемо сподіватися, що вони нарешті змусять Кремль укласти мир, справедливий для України", – підсумував "Юкі". У непроглядній пітьмі солдати сідають у машини й від’їжджають. Вони не залишають на цьому фермерському полі жодних слідів своєї роботи. Лише запах спаленого палива, який ще довго витає у теплій ночі.

"Українці практично щодня здатні запускати сотні далекобійних ударних апаратів по Росії, які завдають реальної істотної шкоди й справді турбують Кремль, – заявив директор з інновацій та відкритих джерел даних Інституту вивчення війни Джордж Баррос. – Це важливий елемент загальної української стратегії самооборони та завершення війни на умовах, вигідних для України".

Інші новини про удари України по Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ вдруге за місяць завдала удару по важливому для Москви енергетичному об’єкту. Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в рамках 40-денної операції впливу на РФ, бійці "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ.

Крім того, ми також розповідали, що в Москві вперше відчули смак війни Путіна. Мешканці російської столиці ховалися в підвалах, спостерігали за пожежами в магазинах і знаходили автомобілі, оббризкані токсичним "нафтовим дощем".

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