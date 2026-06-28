Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс завершує місію в Україні

Глава МЗС Андрій Сибіга подякував американській дипломатці за роботу, а в посольстві США вже змінився виконувач обов'язків.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершує свою дипломатичну місію. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України після зустрічі глави МЗС Андрія Сибіги з американською дипломаткою.

У відомстві зазначили, що Сибіга подякував Девіс за її особистий внесок у розвиток українсько-американського політичного діалогу та ефективну співпрацю у важливий для України період.

Інформація про завершення роботи Джулі Девіс з'явилася ще наприкінці квітня. Тоді Financial Times із посиланням на джерела повідомляла, що дипломатка нібито залишає посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо підтримки України.

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Втім, у Державному департаменті США ці повідомлення спростували.

Речник Держдепу Томмі Піготт заявив, що Девіс завершує службу через вихід на пенсію після 30 років дипломатичної кар'єри, а не через політичні розбіжності.

"Вона йде на пенсію після 30 років видатної кар’єри в дипломатичній службі. Вона продовжуватиме з гордістю просувати політику президента Трампа, доки офіційно не покине Київ у червні 2026 року та не піде на пенсію з Держдепартаменту", – сказав Піготт.

Хто виконуватиме обов'язки

Джулі Девіс була призначена тимчасовою повіреною у справах США в Україні у травні минулого року рішенням президента США Дональда Трампа.

Наразі на офіційному сайті посольства США тимчасовим повіреним у справах зазначений Деніел Бішоф. Він обіймає посаду заступника голови місії американського посольства в Києві з вересня 2025 року.

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