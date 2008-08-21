У Харкові виставили українську порцеляну

У Харківському художньому музеї відкрилася виставки української порцеляни радянського та пострадянського періодів з приватних колекцій.

Як повідомила УНІАН директор Харківського художнього музею Валентина МИГЗІНА, в експозиції представлено твори порцелянової пластики п`яти найбільших українських підприємств: Полонського заводу художньої кераміки, Київського експериментального кераміко-художнього заводу, Баранівського, Городницького, Коростенського порцелянових заводів.

На виставці пройшла презентація книги "Украинский художественный фарфор советского периода", авторами якої є харків’янки Світлана та Тетяна ДУДЕНКИ і Ірина НІКІФОРЕНКО, котрі захоплюється художньою порцеляною.