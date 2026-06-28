Росія атакувала Київ у ніч на 28 червня: є постраждалі

Російські окупанти атакували Київ у ніч на 28 червня. Близько 2-ї години ночі було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї з півночі. Невдовзі Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що на столицю летять ракети.
"Будьте в укриттях до відбою тривоги! Ворог атакує столицю балістичними ракетами", – написав керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Мер Києва Віталій Кличко написав лише про те, що в Києві працюють сили ППО. Повторні вибухи пролунали близько 2:30 ночі.
"Прошу не поширювати будь-які фото- та відеоматеріали, пов’язані з роботою ППО, наслідками ворожих ударів тощо. Крім того, нагадування для новинних телеграм-каналів, які на цьому заробляють: за публікацію відповідних матеріалів передбачена реальна кримінальна відповідальність", – підкреслив Тимур Ткаченко.
Згодом він також повідомив у Telegram, що в результаті атаки в Дарницькому районі за кількома адресами спалахнули пожежі, зокрема біля житлового будинку. За іншою адресою загоріння сталося на СТО, горить ще одна нежитлова будівля. Двоє людей постраждали.
Росія продовжує атакувати Україну
У ніч на 28 червня окупанти також завдали ракетних ударів по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання в Основ’янському районі.
Раніше УНІАН повідомляв, що нещодавно Росія атакувала Одеську область. Через ворожу атаку тоді без світла залишилося місто Вілково, яке також називають "українською Венецією".