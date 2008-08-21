Харківські правоохоронці отримали 50 нових автомобілів

Харківська міліція отримала 50 нових автомобілів для дільничних інспекторів, органів ДАІ і чергових частин.

Як повідомили УНІАН у Харківській ОДА, церемонія передачі автівок начальнику ГУ ВС України в Харківській області генерал-лейтенанту Віктору РАЗВАДОВСЬКОМУ відбулася сьогодні на Майдані Свободи у Харкові.

В урочистостях взяли участь міністр Внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, т.в.о. голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО і голова обласної ради Василь САЛИГІН. Подивитися на дійство прийшли також багато жителів міста. Спонсором акції виступив народний депутат України О.ФЕЛЬДМАН.

У своєму вітальному слові С.СТОРОЖЕНКО поздоровив особовий склад міліції з отриманням нової автомобільної техніки і наступаючими святами – Днем Харкова і Днем незалежності України та побажав правоохоронцям міцного здоров’я і щастя.

Заступник керівника області також поставив завдання зробити все, щоб міліція поважала і любила свій народ, усіх харків’ян.

"Тоді харків’яни будуть поважати й любити міліцію",- підкреслив С.СТОРОЖЕНКО.