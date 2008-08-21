Підписано Угоду про будівництво у Харкові бібліотеки ім..Є.Кушнарьова

В обласному центрі Слобожанщини з’явиться муніципальна бібліотека громадсько-політичної літератури імені колишнього мера міста Євгенія Кушнарьова.

Відповідну Угоду про надання благодійної допомоги щодо її створення підписали сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та нардеп від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ, засновник Благодійного фонду «Фонд Бориса Колеснікова».

Відповідно до Угоди місто бере на себе зобов`язання виділити і в установленому порядку оформити земельну ділянку для будівництва бібліотеки, а Фонд Бориса Колеснікова зобов`язується перерахувати кошти до міського бюджету Харкова для будівництва цього об`єкту.

Замовником будівництва виступить Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва і шляхового господарства міськради.

Довідка УНІАН. Бібліотека громадсько-політичної літератури буде носити ім’я Євгенія Кушнарьова, який був мером Харкова, керівником Слобожанщини, народним депутатом від Партії регіонів.

Загинув у січні 2007 року внаслідок смертельного пораненя на полюванні.