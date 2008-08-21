Видобувати природний газ на Харківщині збитково

У першому півріччі 2008 р. філія "Газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування" дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" мала збитки від виробничої діяльності у сумі 7,5 млн грн.

Про це УНІАН повідомив директор ГПУ "Шебелинкагазвидобування" Юрій ФЕСЕНКО.

За його словами, незадовільний фінансовий стан підприємства, котре має стабільні обсяги видобутку природного газу, виник внаслідок невідповідності затрат на видобуток вуглеводнів та ціни на них.

Так, за останні три роки майже в 4,5 рази збільшилися ставки за користування надрами, значно зросла вартість матеріалів та хімічних реагентів. У той же час ціна газу, за якою його беруть у видобувників, залишається незмінною.

Крім того, держава не відшкодовує упродовж останніх двох років витрати на сейсморозвідку, а вони за цей час склали по ГПУ «Шебелинкагазвидобування» майже 60 млн. грн.

Довідка УНІАН. Щорічний видобуток природного газу у ГПУ "Шебелинкагазвидобування" становить 7 млрд. м3 або майже третину вітчизняного видобутку.