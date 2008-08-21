150 харків’ян удостоєні високих нагород з нагоди Дня міста

Почесними грамотами міськвиконкому та Подяками Харківського міського голови з нагоди Дня міста та 65 річниці визволення Харкова від фашистських загарбників нагороджено близько 150 харків’ян, які працюють в різних галузях, а також виконують громадську роботу.

Про це УНІАН повідомили у Харківській міській раді.

Сьогодні ж міський голова Михайло ДОБКІН провів урочистий прийом на честь свят. «Наше завдання перетворити наш Харків на найкраще місто в Україні і наблизити його до європейських стандартів життя», - сказав він.

В рамках прийому відбулася урочиста церемонія нагородження понад 30 харків’ян, а мер побажав всім жителям міста політичної та економічної стабільності.