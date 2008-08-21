1 жовтня оголосять конкурс на проект бібліотеки ім.Є.Кушнарьова

1 жовтня у Харкові буде оголошений конкурс з призовим фондом в 2 млн.грн. на кращий ескізний проект майбутньої муніципальної бібліотеки імені Євгенія Кушнарьова.

Про це сьогодні заявив народний депутат України Борис КОЛЕСНІКОВ після підписання Угоди між Харківською міськрадою і «Фондом Бориса Колеснікова» про надання благодійної допомоги щодо створення в м. Харкові нової бібліотеки, повідомили УНІАН у Харківській міській раді.

На розробку проекту учасникам конкурсу дається від 60 до 90 днів, після чого ескіз буде винесено на суд громадськості.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, перший камінь майбутньої бібліотеки планують закласти в травні 2009 року.

«Це будівництво можна здійснити в терміни від 18 до 24 місяців. Загальна вартість реалізації проекту становитиме від 50 млн.грн., як мінімум», - повідомив нардеп.