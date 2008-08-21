Родина Кушнарьова підтримує створення бібліотеки його імені

Родина Євгенія Кушнарьова підтримує проект створення у Харкові громадсько-політичної бібліотеки його імені

Про це сьогодні заявив під час брифінгу Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, повідомили УНІАН у Харківській міській раді.

Мер повідомив, що 2 серпня зустрічався з донькою Євгенія КУШНАРЬОВА Тетяною КАГАНОВСЬКОЮ і розповів їй про плани, пов`язані з будівництвом громадсько-політичної бібліотеки ім. Євгенія Кушнарьова. За його словами, “Тетяна Євгеніївна висловила підтримку даному проекту”.

Крім того, на сьогоднішньому підписанні Угоди між Харківською міськрадою та «Фондом Бориса Колеснікова» про надання благодійної допомоги щодо створення в Харкові бібліотеки ім..Є.Кушнарьова був присутній його рідний брат Сергій КУШНАРЬОВ.

«А це означає його підтримку в проведенні даної акції», - переконаний М.ДОБКІН.