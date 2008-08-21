Пестициди перемогли: диво-апарат з переробки зламався вже на перших кг

Конфузом закінчилася на Полтавщині спроба почати знищення кинутих «напризволяще» після розвалу колгоспів отрутохімікатів за допомогою першої в Україні експериментальної установки, розробленої і зібраної на замовлення полтавчан у Харківському державному науково-технічному центрі «Енергосталь».

Після майже двох років узгоджень і пошуку грошей в обласному бюджеті (близько 1,5 млн. грн.), харків’яни таки виготовили своє дітище, і в лютому цього року установку на артилерійському тягачі доставили до Полтави. До експлуатації диво-машину готували півроку. І лише в серпні на території Диканського району установку (під масові протести місцевих жителів) спробували запустити.

Але, переробивши декілька кілограмів пестицидів, диво-апарат зламався.

Офіційно це до сьогоднішнього дня не афішувалося, а причину зупинки роботи дива інженерної думки харків’ян пояснювали тим, що потрібен час для проведення аналізів на вміст шкідливих речовин у масі, яка залишається після спалювання отрутохімікатів.

Як повідомляють зараз в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Полтавської облдержадміністрації, в даний час установку ремонтують. Її вже оглянули фахівці «Енергосталі», які виїжджали на місце дислокації агрегату. За графіком його творців, ремонт планують закінчити 29 серпня.

З неофіційних джерел стало відомо, що окрім ненадійної роботи установки розкрився ще один її недолік. Вона споживає значно більше дизельного палива, ніж це було передбачено. І тепер спалювання отрутохімікатів обходитиметься мало не удвічі дорожче, ніж планувалося.

Відповідних офіційних коментарів поки не надходило.