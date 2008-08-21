У Харкові збудують сучасний пасажирський залізничний термінал

У Харкові планується збудувати сучасний пасажирський залізничний термінал вартістю 150 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, перебуваючи у Полтаві, начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК.

За його словами, раніше Південна залізниця шукала інвестора для будівництва, а зараз вирішили будувати термінал за власні кошти.

«Інвестор нам пропонував збудувати його за 800 млн., а ми порахували -150 млн. грн. Вирішили будувати своїми силами. Перші 30 млн. грн. вкладемо в будівництво цього року», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Він зазначив, що новий термінал зможе приймати пасажирів, як в аеропортах, з проходженням митниці і прикордонного контролю.

«Хочемо зробити, щоб людина прийшла в цей термінал, оформила митні і прикордонні документи, зайшла в закриту зону, сіла в поїзд і поїхала. Цей термінал побудуємо в рамках підготовки до Євро-2012. Термінал зможе приймати швидкісні поїзди», - повідомив В.ОСТАПЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Полтаві відбувся урочистий пуск в експлуатацію електрифікованої станції Полтава-Південна.