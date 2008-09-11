Генерал міліції зажадав від Кернеса вибачень

Начальник Головного Управління МВС України в Харківській області генерал-лейтенант Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ звернувся до суду з проханням зобов’язати секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА принести йому публічне вибачення за образу честі, гідності та ділової репутації, а також спростувати недостовірну інформацію.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції.

Як ідеться у позовній заяві В.РАЗВАДОВСЬКОГО, 10 вересня на засіданні ХХV сесії Харківської міськради у своєму виступі Г.КЕРНЕС «озвучив недостовірну інформацію, яка не відповідає дійсності та ганьбить мою честь, гідність та шкодить моїй діловій репутації».

«Зокрема, - зазначає генерал, - Г. КЕРНЕС оприлюднив заяву, у якій звинуватив мене в організації компанії з дискредитації міської влади. Крім цього, у своєму виступі він безпідставно називав мене корупціонером. У присутності депутатів, посадових осіб міськради, керівників прокуратури Харківської області та прокуратури м. Харкова цитував брехливу, образливу інформацію, яка принижує мою гідність та ділову репутацію».

В.РАЗВАДОВСЬКИЙ зазначає, що «ця недостовірна інформація стала відома широкому загалу, оскільки пряма трансляція сесії транслювалась на телевізійних каналах. Витяги з виступів Г. КЕРНЕСА транслювалися у випусках новин. Статті про події на сесії з цитатами Г. КЕРНЕСА друкувалася у періодичних виданнях та на сайтах у мережі Інтернету».

Генерал заявляє, що «оприлюднена інформація є неправдивою та спрямована виключно на підрив моєї репутації серед пересічних громадян, моїх підлеглих працівників органів внутрішніх справ, керівництва МВС та Держави».

Він вважає, що «цю неправдиву інформацію Г. КЕРНЕС повинен спростувати тим же способом, яким її розповсюдив, тобто на черговій сесії Харківського міськради, по телебаченню та в пресі. Моральну шкоду, яку наніс йому секретар міськради, генерал оцінив у сумі 1 грн.

У позовній заяві В.РАЗВАДОВСЬКИЙ просить суд: «Зобов`язати КЕРНЕСА Геннадія Адольфовича спростувати на сесії Харківської міськради поширені ним недостовірні відомості, принести мені публічне вибачення за розповсюдження недостовірної інформації, яка шкодить моїй діловій репутації», та стягнути з нього «на мою користь моральну шкоду в розмірі 1 гривні».

За інформацією місцевої преси, Г.КЕРНЕС на сесії міськради 10 вересня звинуватив керівництво обласної міліції у дискредитації керівництва міськради, зокрема, у наданні В.РАЗВАДОВСЬКИМ сфальсифікованих документів Тимчасовій слідчій комісії Верховної ради України з розслідування діяльності керівників Харківської міськради - мера Михайла ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА.