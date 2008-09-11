«Турбоатом» залишають під контролем Семенюк

Харків. 11 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України відклав розгляд питання про передачу Міністерству промислової політики з управління Фонду держмайна ряду запланованих до приватизації цього року підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що розгляд питання перенесено на наступне засідання Кабінету міністрів, оскільки під час нинішнього розгляду виникли деякі розбіжності з Міністерством юстиції.

За його словами, серед даних підприємств - “Турбоатом”, “Сумихімволокно” та ін.

Міністр зазначив, що у разі, якщо буде прийняте рішення з цього питання, а пізніше виникнуть питання з подальшою приватизацією цих підприємств, вони знову будуть передані Фонду держмайна.

Він підкреслив, що ФДМ не може ефективно керувати даними підприємствами, тому вони будуть передані в управління Мінпромполітики.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 вересня, керівник Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом міністрів Секретаріату Президента України Ян БЕРНАЗЮК заявив, що його сьогодні не пустили на засідання уряду. Він пов`язав відмову в допуску на засідання з тим, що Кабмін планує розглянути 4 питання, в яких, за його словами, простежується «чіткий кремлівський слід». Зокрема, Я.БЕРНАЗЮК повідомив, що уряд планує розглянути питання про передачу в управління від Фонду державного майна Міністерству промислової політики «Турбоатом», «Сумихімволокно», підприємства «Каскад» і ще ряд привабливих, за його словами, з погляду російського капіталу, підприємств.