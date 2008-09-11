Візи до країн ЄС не скасують до 2012?

Харків. 11 вересня. УНІАН. Скасування віз для в’їзду українців до країн Європейського Союзу може відбутися не раніше ніж за 5 років.

Такий прогноз в інтерв’ю “Німецькій хвилі” зробила експерт Французького інституту міжнародних відносин Сюзанне НІС.

Вона, зокрема, прокоментувала результати учорашнього саміту Україна-ЄС з огляду на можливості зближення Києва та Брюсселя, а також щодо переваг і недоліків скасування візового режиму між Україною і Євросоюзом.

Говорячи про перспективи укладення між Україною та ЄС нової угоди про асоціацію, С.НІС зауважила: “Ми свого часу одразу уклали так звану угоду про асоціацію із Польщею, Угорщиною і тоді іще Чехословаччиною. Потім із іншими країнами, які нині є членами ЄС. Тому стосовно України це відносно важливий крок. Потрібно, втім, зробити зауваження. Є дуже мало прецедентів стосовно стратегії розширення як ЄС, так і НАТО. Тому ця угода про асоціацію може означати щось інше, ніж на початку 90-х для Польщі, Угорщини або Чехословаччини. Це може означати, що процес наближення триватиме набагато довше. І це залежить, звичайно, не лише від України, яка, на мою думку, має докласти значних зусиль, щоб довести, що важливі пункти для ЄС є також важливими і для Києва”.

Коментуючи реалізацію діалогу про запровадження безвізового режиму між Україною та Брюсселем, експерт також зазначила: “Із Україною потрібно починати із “маленьких кроків” у лапках. Саме у Східній Європі усі дуже добре знають що таке, коли не можна перетинати кордон. І питання скасування віз стане базисом, на якому буде можливим приєднання України до Євросоюзу”.

Одночасно з цим, представник Французького інституту міжнародних відносин доволі обережно сказала про конкретні часові рамки скасування віз для українців: “Є політики, які підтримують цю ідею, є також і опоненти скасування віз. Я вважаю, що потрібно розраховувати на період десь у п`ять років. Це я вважаю реалістичним”.

При цьому експерт зазначила, що цей процес може пройти й швидше. “Ми зараз у Євросоюзі маємо проблеми із нестачею робочої сили та старінням населення. Але в Україні теж потрібно до цього підходити обережно, щоб після скасування не відбувся масовий відтік робочої сили. Адже 10 мільйонів українців, як ми знаємо, після розпаду Радянського Союзу, залишили свою країну. Тож Київ має бути обережним, щоб не втратити найкращих спеціалістів в результаті скасування віз”, - підсумувала С.НІС.