Карасьов вважає, що Україну врятують дострокові вибори

Харків. 11 вересня. УНІАН. Директор інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що дострокові парламентські вибори є єдиним шансом вирішення політичної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КАРАСЬОВ заявив на прес-конференції в Києві.

Він пояснив це тим, що, на його переконання, «склеїти цю коаліції буде неможливо». Крім того, створити нову коаліцію, зокрема, як говорять сьогодні, на основі БЮТ і Партії регіонів теж неможливо, тому що це означатиме, що для БЮТ треба буде піти на союз із своїми майбутніми ідеологічними ворогами.

Втім, він не виключає ситуативний союз для вирішення окремих питань між цими політичними силами.

За його словами, тому виникає дилема – коаліція не можлива, а без коаліції не можливе існування парламенту.

В контексті сказаного він зазначив, що в разі проведення дострокових парламентських виборів, в них візьмуть участь три головні політичні сили, які представлятимуть Віктора ЮЩЕНКА, Віктора ЯНУКОВИЧА та Юлію ТИМОШЕНКО. А це означатиме, «що ці вибори будуть парламентськими по формі, але по суті будуть першим туром президентських виборів».