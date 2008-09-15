Двоє дітей зазнали насильства в сім’ї

16:23, 15 вересня 2008
Харьків
4 0

Батьків можуть позбавити прав

Харків. 15 вересня. УНІАН. У серпні було зареєстровано два випадки насильства в сім’ях по відношенню до дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію розміщено на сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову служби у справах дітей ОДА Тетяну ПЕЧЕРСЬКИХ.

За словами Т.ПЕЧЕРСЬКИХ, у серпні 2008 р. до служби у справах дітей надійшло два повідомлення про зчинені акти насильства батьками по відношенню до дітей. Постраждалими, повідомила Т.ПЕЧЕРСЬКИХ, є дві дитини віком від 7 до 10 років.

Т.ПЕЧЕРСЬКИХ зазначила, що в одному випадку зареєстровано вчинення батьком сексуального, у іншому – матір’ю фізичного насильства над дитиною. Обом постраждалим було надано медичну допомогу.

Т.ПЕЧЕРСЬКИХ зазначила, що органами внутрішніх справ стосовно батька-ґвалтівника порушено кримінальну справу, зараз він знаходиться під арештом. На матір, яка нанесла тілесні ушкодження дитині, складено адміністративний протокол, з нею проведено профілактичну бесіду, а також горе-матір офіційно попереджена про неприпустимість насильства в сім’ї. Усі постраждалі діти, повідомила Т.ПЕЧЕРСЬКИХ, поставлені на облік служби у справах дітей.

Вона додала, що координаційна рада у справах дітей розглянула питання про доцільність позбавлення батьківських прав батьків постраждалої від сексуального насилля дитини. Наразі йде збір відповідних для цього документів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter