Двоє дітей зазнали насильства в сім’ї

Харків. 15 вересня. УНІАН. У серпні було зареєстровано два випадки насильства в сім’ях по відношенню до дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію розміщено на сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову служби у справах дітей ОДА Тетяну ПЕЧЕРСЬКИХ.

За словами Т.ПЕЧЕРСЬКИХ, у серпні 2008 р. до служби у справах дітей надійшло два повідомлення про зчинені акти насильства батьками по відношенню до дітей. Постраждалими, повідомила Т.ПЕЧЕРСЬКИХ, є дві дитини віком від 7 до 10 років.

Т.ПЕЧЕРСЬКИХ зазначила, що в одному випадку зареєстровано вчинення батьком сексуального, у іншому – матір’ю фізичного насильства над дитиною. Обом постраждалим було надано медичну допомогу.

Т.ПЕЧЕРСЬКИХ зазначила, що органами внутрішніх справ стосовно батька-ґвалтівника порушено кримінальну справу, зараз він знаходиться під арештом. На матір, яка нанесла тілесні ушкодження дитині, складено адміністративний протокол, з нею проведено профілактичну бесіду, а також горе-матір офіційно попереджена про неприпустимість насильства в сім’ї. Усі постраждалі діти, повідомила Т.ПЕЧЕРСЬКИХ, поставлені на облік служби у справах дітей.

Вона додала, що координаційна рада у справах дітей розглянула питання про доцільність позбавлення батьківських прав батьків постраждалої від сексуального насилля дитини. Наразі йде збір відповідних для цього документів.