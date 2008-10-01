Фракція ПР не розглядала «питання» Салигіна

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Питання про відставку голови Харківської облради Василя САЛИГІНА на засіданні фракції ПР у вівторок не розглядалося.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова фракції Віктор ХРИСТОЄВ, до двох питань на позачергову сесію облради фракція вирішила внести ще одне – звіт керівництва обласної міліції про інцидент у Боровій, де 30 вересня був обстріляний автомобіль голови фракції ПР у Борівській райраді Євгена ЖУКА.

«Члени фракції вважають, що в області йде залякування депутатів - представників Партії регіонів, і у зв’язку з цим висловлюють велику стурбованість ситуацією», - сказав В.ХРИСТОЄВ.

За його словами, учасники засіданні констатували, що фракція ПР в облраді є рупором обласної організації Партії регіонів. Вони висловилися за чітку партійну дисципліну у фракції, а також за те, що всі її рішення мають бути одностайними.

В.ХРИСТОЄВ повідомив, що у середу відбудеться ще одне засідання фракції.

За інформацією з інших джерел, не виключено, що на цьому засіданні члени фракції обговорять можливість внесення до порядку денного позачергової сесії облради питання про відставку В.САЛИГІНА.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківського обласного відділення Партії Регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ напередодні заявив про можливість ініціювання відставки В.САЛИГІНА.

В засіданні фракції у вівторок брали участь, зокрема, народні депутати України Д.ШЕНЦЕВ, Інна БОГОСЛОВСЬКА, а також мер Харкова Михайло ДОБКІН та В.САЛИГІН.