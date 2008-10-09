Вінський пропонує Добкіну взяти метро у власність ради

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ пропонує Дніпропетровське, Харківське і Донецьке метро передати у власність місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив напередодні під час поїздки до Донецька.

«Я вважаю, що і Донецьке метро, і Дніпропетровське, і Харківське повинні бути у власності місцевих міських рад», - сказав міністр. «Я обдзвонив усіх мерів, усім пропонував: «Друзі мої, я, як міністр, хочу вам віддати метро. Ми сьогодні все готуємо, зробили запит на документи. Я думаю, що таких міністрів ще не було, які віддають об`єкти в комунальну власність, але це моя позиція», – відзначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Він повідомив, що цю позицію, а також її законодавче забезпечення пропонуватиме мерам «Ми повинні в метро запустити концесію, як сьогодні робиться в Росії», – вважає міністр. За словами Й.ВІНСЬКОГО, потрібно «знайти концесіонерів, які за власні гроші збудують на приватній основі метро, але ми їм не регулюватимемо ціни, регулюватиме конкуренція».

«Тобто будуть автобуси, тролейбуси, трамваї, автомобілі і буде метро... У цій системі конкуренції вони можуть заробляти свої гроші в конкуренції – тільки так», – підсумував керівник Мінтрансу.