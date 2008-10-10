БЮТ готовий до виборів - Фельдман

Харків. 10 жовтня. УНІАН Харківський БЮТ повністю готовий розпочати компанію з дострокових виборів до Верховної ради України і націлений отримати високий результат, як це було на попередніх перегонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції народний депутат України, керівник попередньої виборчої компанії БЮТ в Харківській області Олександр ФЕЛЬДМАН.

Останніми роками країна жила так, що «ми й не перебудовувалися на мирне спокійне життя, тому сьогодні повністю готові розпочати виборчу кампанію», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

На його думку, ці вибори не принесуть особливих змін для країни, а «розстановка сил може змінитися лише в гірший бік».

При цьому нардеп висловився за продовження роботи парламенту нинішнього скликання. «Ми хочемо, - сказав він, - щоб був прийнятий, зокрема, пакет соціальних законів – це робота , яка має проходити незалежно від будь-яких виборів». О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що лише сам вніс до парламенту близько 20 «соціальних законопроектів».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, свою виборчу кампанію БЮТ будуватиме тільки на позитиві. «Ми представимо конкретні програми, пропонуватимемо конкретні речі, за які й будемо відповідати. Ми будемо будувати виборчу кампанію, я також сподіваюся, що так чинитиме і вся харківська політична верхівка, тільки на позитиві – людям треба показати реальний шлях, яким вони сміливо можуть іти далі».

При цьому О.ФЕЛЬДМАН висловив жаль, що на конструктивну роботу в суспільстві сильно впливає політичний розбрат. Нардеп зокрема високо оцінив роботу уряду Юлії ТИМОШЕНКО, який, на його думку, як не який інший був «прохарківським». «Були великі задуми, розпочата робота, і я гадаю, - сказав бютівець, - що за 5 років ми б зробили набагато більше, ніж за всі 17 років незалежності».

«Юлія ТИМОШЕНКО є найперспективнішим прем’єром, і я не вважаю правильним складення нею повноважень», - висловив переконання О.ФЕЛЬДМАН.

Говорячи про ситуацію на Харківщині, нардеп зазначив, що сьогодні як ніколи область має зосередитися на вирішенні нагальних соціальних і економічних проблем. «Я буду звертатися до керівників міста й області Арсена АВАКОВА, Михайла ДОБКІНА, Сергія ЧЕРНОВА (губернатора, мера та голови облради відповідно – УНІАН) зосередитися на економічних і соціальних проблемах. Необхідно утримати інвестиції, вирішувати проблеми промисловості й бізнесу, питання тарифів, метрополітену тощо, інакше ми можемо втратити Харків, місто може бути відкинуте до рівня середини 90-х років».

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що не бачить особливих проблем у стосунках з переважною більшістю провідних політичних сил країни, окрім окремих «крайніх випадків».

Бютівець вважає, що «вибори відбудуться, люди прийдуть», але водночас, на його думку, треба остерігатися « беспрєдєла» та «можливих маніпуляцій». «Я вважаю, що наша команда повинна боротися з можливістю маніпуляцій. Давайте зробимо вибори чесними і прозорими», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

В такій ситуації, висловив упевненість він, БЮТ може набрати таку кількість голосів, яка дозволить не шукати якоїсь підтримки. «Якщо БЮТ не нарветься на беспрєдєл, - заявив О.ФЕЛЬДМАН, - ми будемо здатні набрати 226-230 голосів і нести відповідальність».