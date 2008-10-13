На кордоні наплив нелегалів

Харків. 13 жовтня. УНІАН. На харківській ділянці держкордону України зросла кількість затриманих нелегалів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, з початку 2008 року кількість затриманих за незаконне перетинання державного кордону незаконних мігрантів збільшилася на 19 % і становить 25 осіб.

Крім того, харківські прикордонники на законних підставах не пропустили до України 2103 потенційних незаконних мігрантів.

За даними прес-служби, прикордонники також виявили 35 осіб, які намагалися перетнути кордон за підробленими документами, що на 75 % (15 особи) більше. Крім цього, виявили 937 осіб, які мандрували з чужими, недійсними чи технічно несправними документами, або у яких були відсутні підстави для в’їзду до країни. Водночас прикордонники запобігли переміщенню через кордон з використанням підроблених чи несправних документів 128 автомобілів (на 21 % більше).

Крім того, за 9 місяців цього року харківські прикордонники запобігли незаконному переміщенню товарів та вантажів, які оцінені у майже 22 млн. грн., що на 75 % (майже 10 млн. грн.) більше суми оцінки затриманих за 9 місяців минулого року. Також з початку року було виявлено та вилучено 36 одиниць зброї (менше на 22 %), 415 боєприпасів (у 2 рази менше), майже 23 кг наркотиків (на 41% менше) та майже 2 кг психотропних речовин (більше в 43 рази).

У цьому році відзначається також зростання пасажирського і транспортного потоку через державний кордон. За 9 місяців держкордон у зоні відповідальності Харківського загону перетнуло понад 9,5 млн. осіб (збільшення на 9%) та майже 1,2 млн. транспортних засобів (збільшення на 35%).