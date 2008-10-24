Добкін: без ТЕЦ-5 тепла не жди

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Для повноцінного забезпечення Харкова теплом вкрай необхідне підключення бодай декількох турбін ТЕЦ-5.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

«Приблизно на кінець сьогоднішнього дня у КП «ХТМ» скінчаться власні потужності по підключенню житлового фонду», - сказав М.ДОБКІН. «Ми дійдемо приблизно до 75 відсотків, а далі подавати тепло у оселі харків’ян буде неможливо без включення декількох турбін на ТЕЦ-5», - наголосив міський голова.

Таку ситуацію М.ДОБКІН вважає надзвичайно серйозною, адже, на його думку, під загрозою опиняється ціла система комунікацій.

Він запевнив, що для підключення ТЕЦ-5 до газопостачання проводиться вся можлива робота. На разі, сказав мер, спільно з губернатором розроблено низку заходів, повне виконання яких дозволить запустити ТЕЦ-5.