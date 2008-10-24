Гривня нестримно падає

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Сьогодні перший заступник голови НБУ Анатолій Шаповалов пояснив зміцнення долара, що відбувається зараз, тенденціями, які спостерігаються на світових фінансових ринках. «Тому такі процеси зараз відбуваються не тільки в нас: наприклад, у Туреччині відбулося знецінення національної валюти на 31%, в Угорщині – на 24%», - зазначив банкір.

Тим часом гривня продовжила сьогодні падіння до американського долара. Станом на 16.00 в обмінних пунктах долар купували в середньому по 5,8859 грн., продавали по 6,0919 грн. З урахуванням того, що на 1 жовтня середній курс продажу готівкого долара становив 5,1232 грн., з початку місяця гривня девальвувала на 18,9%.

На міжбанківському валютному ринку сьогодні також продовжилося зростання долара щодо гривні. Торги відкрилися котируваннями 5,9050/6,0250, на 11.00 ціни піднялися до 5,9500/6,0350, на 12.00 досягли значень 6,0050/6,0550, а на закриття цінові рівні склали 6,0200/6,0700.

При цьому Національний банк продавав сьогодні на міжбанку долари США за курсом 5,3400 – що практично відповідає верхній межі нового валютного коридору (4,95 плюс-мінус 8%, верхня межа – 5,346).