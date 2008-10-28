У цьому році агрофірми придбали 1,5 тис. техніки

Харків. 28 жовтня. УНІАН. З початку цього року агропідприємства України закупили 1,5 тис. одиниць техніки за програмою пільгового довгострокового кредитування придбання сільськогосподарської техніки.

Про це повідомив заступник директора департаменту інженерно-технічного забезпечення Міністерства аграрної політики України Павло ГРИНЬКО на семінар-нараді «День поля», який провів у Лозівському районі на базі ТОВ «Амарант-Агро» Харківський тракторний завод.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами фахівця, у державному бюджеті на 2008 рік сільськогосподарським товаровиробникам на компенсацію витрат по кредитних ставках передбачено 1 млрд. грн. Вже використано 708 млн. грн. Ці кошти пішли на придбання, зокрема, 512 тракторів та 281 зернозбирального комбайна, сказав він.

П.ГРИНЬКО повідомив, що 2009 року видатки на програму пільгового довгострокового кредитування придбання сільськогосподарської техніки планується залишити на рівні нинішнього року, але зміняться умови державної підтримки. Кошти видаватимуться на комплексну закупівлю техніки, котра забезпечить застосування ресурсозберігаючих технологій.

Довідка УНІАН. Агропідприємства України за 8 місяців 2008 року закупили сільськогосподарської техніки на 5 млрд. грн., у тому числі 3,6 тис. зернозбиральних комбайнів та 15 тис. тракторів.