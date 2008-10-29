У Харкові страйкують водії трамваїв Салтівського депо

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові провадять страйк водії Салтівського трамвайного депо.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку з депо на лінії не вийшло 85 трамваїв.

На підприємстві «Міськелектротранс» пояснили, що вагоновожаті страйкують у зв’язку з невиплатою зарплат за останні три місяці.

У першій половині дня мешканці найбільшого в Харкові Салтівського житлового масиву (500 тис. осіб – УНІАН) мали проблеми з громадським транспортом, пояснив співрозмовник агентства. За його словами, друге трамвайне депо Харкова – «Жовтневе», а це 102 вагони, продовжує працювати, незважаючи на невиплати зарплат.

У ці хвилини керівництво підприємства «Міськелектротранс» провадить переговори зі страйкарями.