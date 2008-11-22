Погода на вихідні: дощ, сніг, хуртовини

Харків. 22 листопада. УНІАН. У вихідні, 22-23 листопада, на всій території України очікується ускладнення погодних умов: опади у вигляді дощу з переходом у сніг, місцями сильні опади, подекуди хуртовини.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 22 листопада очікується погіршення погодних умов: дощ, у західних, північних та місцями в центральних областях з переходом в мокрий сніг, вночі у прикарпатських областях сильні опади (в Карпатах дуже сильний сніг, хуртовини), вдень у центральній та південній частині місцями сильні дощі. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Криму, Приазов`ї, а вдень і у східних областях 25-30 м/с.

Температура у західних областях протягом доби коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах - до 6° морозу; у більшості північних областей вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі – 3-8° тепла, вдень 7-12°, у Приазов`ї та на сході - до 15°; в Криму вночі - 6-11°, вдень - 12-17°.

23-24 листопада у західних областях йтиме невеликий сніг (23 листопада в Карпатах помірний сніг, місцями хуртовини); температура вночі - 3-8° морозу, вдень - близько 0°; в Карпатах вночі - 7-12° морозу, вдень - 2-7° морозу.

На решті території у неділю, 23 листопада, складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, у східних, південних областях та в Криму сильний дощ з переходом у мокрий сніг.

У понеділок, 24 листопада, припинення опадів, лише у східних областях, в Криму та Приазов`ї невеликий сніг, на півдні Криму - з дощем. Зниження температури вночі - до 2-7° морозу, вдень до 2° тепла - 3° морозу; у південній та східній частині температура 23 листопада вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, в Криму до 16° тепла, 24 листопада вночі 0-5° морозу, вдень 1-7° тепла.

23-24 листопада в Україні, крім крайнього півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, 23 листопада в Україні, вночі 24 листопада у східній та південній частині пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї подекуди 25-30 м/с.

25-26 листопада часом опади, переважно у вигляді мокрого снігу, на півдні дощ (лише вночі 25 листопада у східній частині без істотних опадів). Температура вночі - 1-7° морозу, вдень - від 2° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі - від 3° морозу до 3° тепла, вдень - 5-10° тепла, в Криму - 9-14° (26 листопада вночі у південній, протягом доби у східній частині країни підвищення температури на 2-4°).

22 листопада у Києві та області також відбудеться погіршення погодних умов: дощ з переходом у сніг. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

23 листопада складні погодні умови: сніг та мокрий сніг (вночі та вранці сильний), подекуди налипання мокрого снігу; 24 листопада припинення опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, 23 листопада місцями пориви 15-20 м/с. Зниження температури вночі до 2-7° морозу, вдень до 2° тепла - 3° морозу.

25 листопада помірні, 26 листопада невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу.

Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.