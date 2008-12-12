В Росії - рецесія

Харків. 12 грудня. УНІАН. У Міністерстві економіки і розвитку Росії відзначають початок рецесії в країні, повідомляє РІА “Новости”.

Заступник керівника Мінекономрозвитку РФ Андрій КЛЕПАЧ повідомив журналістам, що за підсумками цього року зростання ВВП буде нижчим за очікувані 6,8%, а промислове виробництво зросте лише на 1,9% замість прогнозованих раніше 4,7%.

"Рецесія почалася. Два квартали (падіння економіки) у нас буде", - сказав А.КЛЕПАЧ. У світовій практиці технічною рецесією вважається ситуація в економіці, коли впродовж двох кварталів відзначається спад виробництва. За словами А.КЛЕПАЧА, у четвертому кварталі буде серйозне падіння промислового виробництва і економіки в цілому. "Великий спад почався з жовтня і буде в листопаді-грудні", - сказав він, зауваживши при цьому, що поки що немає даних по листопадовому індексу промвиробництва.