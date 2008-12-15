Тимошенко підкинула Лозовій ще понад 9 млн. грн.

Харків. 15 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів України виділив додаткові кошти на ліквідацію надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок вибухів на армійських складах 61-го арсеналу в райцентрі Лозова Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, згідно з розпорядженням, яке підписала, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, уряд додатково виділяє на ці цілі 9 млн. 576 тис. грн.

Мінфіну доручено здійснити вказані витрати за рахунок резервної фонду державного бюджету.

У розпорядженні, зокрема, наголошується, що «закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснюється розпорядником державних коштів без застосування Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».