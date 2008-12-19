Результати матчів Кубку УЄФА

Харків. 19 грудня. УНІАН. Закінчилися матчі завершального туру групового етапу Кубку УЄФА (17-18 грудня):

Група A

ПСЖ - Твенте 4:0 (Люїндула 11, 85 Сессеньон 23, Кезман 84)

Расинг - Манчестер Сіті 3:1 (Перейра 18, Серрано 30, Еспрін 55 - Кайседо 90)

У підсумку Манчестер Сіті має 7 очок, Твенте - 6, Расинг і ПСЖ - по 5 (до 1/16 виходить ПСЖ), у Шальке - 4

Група B

Олімпіакос - Герта 4:0 (Дуду 54, Галлетті 68 пен., Торосідіс 86, Діого 89)

Бенфіка - Металіст 0:1 (Рикун 81)

У підсумку Металіст має 10 очок, Галатасарай - 9, Олімпіакос 6, Герта - 2, Бенфіка - 1 очко.

Група C

Сампдорія - Севілья 1:0 (Боттінеллі 74)

Штутгарт - Стандард 3:0 (Хедіра 5, Хільберт 49, Маріка 71)

У підсумку Стандард має 9 очок, Сампдорія і Штутгарт - по 7, Севілья - 6, Партизан - 0.

Група D

Неймеген - Удінезе 2:0 (Джон 74, Бйокерінг 78)

Тоттенхем - Спартак 2:2 (Модрич 68, Хаддлстон 74 - Дзюба 23, 33)

У підсумку Удінезе має 9 очок, Тоттенхем - 7, Неймеген - 6, Спартак - 4, Динамо - 3.

Група Е

Портсмут - Херенвен 3:0 (Крауч 40, 42, Хрейдарссон 90)

Мілан - Вольфсбург 2:2 (Амброзіні 4, Пато 56 - Заккардо 55, Саглик 81)

У результаті у Вольфсбурга 10 очок, у Мілана - 8, Браги - 6, Портсмута - 4, Херенвена 0

Група F

Гамбург - Астон Вілла 3:1 (Петрич 18, Оліч 30, 57 - Дельфунесо 82)

Аякс - Славія 2:2 (Вертонген 4, Суареш 90 пен. - Черни 12, Крайчик 30)

У результаті у Гамбурга 9 очок, Аякса - 7, Астон Вілли - 6, Жиліни - 4, Славії - 2

Група G

Брюгге - Копенгаген 0:1 (Сантін 58)

Сент-Етьєнн - Валенсія 2:2 (Ілан 29, 43 - Морьєнтес 32, Зігич 68)

У результаті у Сент-Етьєнна 8 очок, у Валенсії - 6, Копенгагена - 5, Брюгге - 3, Русенборга - 2

Група H

Депортіво - Нансі 1:0 (Діас 74)

Фейєноорд - Лех 0:1 (Дурджевич 27)

У результаті у ЦСКА 12 очок, Депортіво - 7, Леха - 5, Нансі - 4, Фейєноорда 0

Сьогодні о 14.00 за київським часом розпочнеться перетасування команд. Крім того, після закінчення цієї процедури, пройде також жеребкування наступного раунду.