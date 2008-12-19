Металісту випала Сампдорія
14:21, 19 грудня 2008Харьків
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Результати жеребкування
Харків. 19 грудня. УНІАН. У 1/16 розіграшу Кубку УЄФА харківський Металіст зіграє з італійською Сампдорією.
Такий результат жеребкування, яке пройшло сьогодні у швейцарському Ньйоні.
Список пар:
Динамо Київ – Валенсія
Шахтар – Тоттенхем
Сампдорія – Металіст
ПСЖ – Вольфсбург
Копенгаген – Манчестер Сіті
Неймеген – Гамбург
Брага – Стандарт
Астон Вілла – ЦСКА
Лех – Удінезе
Олімпіакос – Сент-Етьєн
Фіорентіна – Аякс
Ольборг – Депортіво
Вердер – Мілан
Бордо – Галатасарай
Зеніт – Штутгарт
Олімпік – Твента
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