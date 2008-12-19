Металісту випала Сампдорія

Результати жеребкування

Харків. 19 грудня. УНІАН. У 1/16 розіграшу Кубку УЄФА харківський Металіст зіграє з італійською Сампдорією. Такий результат жеребкування, яке пройшло сьогодні у швейцарському Ньйоні. Список пар: Динамо Київ – Валенсія Шахтар – Тоттенхем Сампдорія – Металіст ПСЖ – Вольфсбург Копенгаген – Манчестер Сіті Неймеген – Гамбург Брага – Стандарт Астон Вілла – ЦСКА Лех – Удінезе Олімпіакос – Сент-Етьєн Фіорентіна – Аякс Ольборг – Депортіво Вердер – Мілан Бордо – Галатасарай Зеніт – Штутгарт Олімпік – Твента

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