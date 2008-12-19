Металісту випала Сампдорія

14:21, 19 грудня 2008
Харьків
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Результати жеребкування

Харків. 19 грудня. УНІАН. У 1/16 розіграшу Кубку УЄФА харківський Металіст зіграє з італійською Сампдорією.

Такий результат жеребкування, яке пройшло сьогодні у швейцарському Ньйоні.

Список пар:

Динамо Київ – Валенсія

Шахтар – Тоттенхем

Сампдорія – Металіст

ПСЖ – Вольфсбург

Копенгаген – Манчестер Сіті

Неймеген – Гамбург

Брага – Стандарт

Астон Вілла – ЦСКА

Лех – Удінезе

Олімпіакос – Сент-Етьєн

Фіорентіна – Аякс

Ольборг – Депортіво

Вердер – Мілан

Бордо – Галатасарай

Зеніт – Штутгарт

Олімпік – Твента

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