Аваков, Чернов і Добкін привітали харків’ян з Новим роком

Харків. 312 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та секретар міськради Геннадій КЕРНЕС привітали харків’ян і мешканців області з Новим роком та Різдвом Христовим.

Вітаючи земляків, А.АВАКОВ побажав їм «щастя вам і достатку, любові та натхнення, мудрості та гідності». «Хай новий рік, - йдеться у привітанні губернатора, - додасть всім нам нових сил, принесе нові сподівання та їх реалізацію! Хай непохитною буде наша віра в те, що разом ми подолаємо усі незгоди та виклики часу. Я вірю в це, бо Харківщина – край сильних та наполегливих людей, мудрих та щирих. Тож, разом ми зможемо!».

А.АВАКОВ: «Бажаю, щоб у новому році природа подарувала всім нам щедрий врожай, щоб у кожному домі був і хліб, і до хліба! Здоров’я вам і особистого щастя, хай ніколи тепло та турбота не оминають ані вас, ані ваші оселі! Нехай Різдвяне умиротворіння, спокій та віра не залишають ваші родини! Бажаю вам нових друзів, нових досягнень. Хай протягом всього року супроводжують вас Віра, Надія та Любов!Будьмо оптимістами, дорогі земляки! Будьмо разом!».

С.ЧЕРНОВ: «Сьогодні мені хочеться кожному з вас сказати особливі слова і щиро подякувати за вашу працю та любов до рідної землі, за вашу постійну підтримку та довіру до органів місцевого самоврядування.

Разом з вами у 2008 році ми робили все, щоб на Харківщині було зручно й комфортно жити і відпочивати, виховувати дітей та плекати талановиту молодь, будувати сучасне житло та запускати в небо літаки, здобувати вагомі спортивні перемоги та готуватися до проведення у нашій області Євро-2012.

Звичайно, не все вдалося зробити. Але я впевнений: шлях, обраний нами, - правильний, і він приведе нас до успіху.

Дорогі земляки! Новорічне свято – це символ надії, добра і любові! Ці новорічні дні ми завжди проводимо разом з найближчими людьми – сім`єю, рідними, друзями.

Тож хай рік, що настає, пройде під знаком порядку і стабільності в суспільстві, а в кожній сім`ї пануватиме мир, любов, благополуччя та взаєморозуміння!», - йдеться у привітанні голови облради».

М.ДОБКІН, Г.КЕРНЕС:

Дорогие харьковчане!

Примите наши поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым.

Пусть 2009 год будет для вас щедрым, благодатным и принесет с собой новые победы, финансовую стабильность, душевный комфорт. Желаем, чтобы в ваших домах всегда царили тепло и уют, мир и согласие, счастье и благополучие.