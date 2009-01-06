Ющенко привітав українців з Різдвом Христовим

Харків. 6 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО бажає співвітчизникам з нагоди Різдва Христового доброї долі, впевненості, віри і стійкості.

Про це йдеться у різдвяному вітанні В.ЮЩЕНКА українському народу, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

“У нашому домі – прекрасна, тиха, урочиста мить. До нас надходить Святий Вечір. До нас надходить Різдво Христове – одне з найсвітліших свят, які даровані людині вищим добром. Крізь зиму, крізь роки, крізь тисячоліття летить на санях до України вічне Різдво як надія, як блага вість, як народження Бога”, - зазначив у вітанні В.ЮЩЕНКО і додав: “Нехай на мить запанує тиша. У нашому домі розпочинається таїнство. Воно огортає теплом усіх, увесь наш народ, усіх людей нашої землі – без різниці на погляди і віру - всю нашу добру, не раз бурхливу, але мудру і чуттєву родину. Це – таїнство добра, родинного порозуміння і примирення. Я всім бажаю добра”.

“Я прошу, щоб зі словом Різдвяного миру ми звернулися один до одного і подякували, що ми є, що ми разом. Я прошу, щоб своє тепло ми передали нашим батькам, близьким і коханим нашим людям, нашим дітям, друзям і всім, хто навколо нас. Я прошу, щоб на Різдвяні свята ми знайшли можливість допомогти тим, хто у скруті, - нехай незнайомим, але нашим, рідним людям. Я прошу, щоб ми згадали всіх, кого немає з нами, але навічно є у нашому серці. Я прошу, щоб ми подумали про всіх, хто далеко від рідного дому, і всіх, хто чекає повернення”, - підкреслив Президент і побажав усім впевненості, віри і стійкості.

“На срібних Різдвяних санях Божа Матір оберігає наше немовля. Так це бачив геніальний поет Богдан-Ігор Антонич. Його століття ми святкуємо цього року. На веселих, Різдвяних, зимових санях - український дух, український господар. Так це бачила геніальна художниця Марія Приймаченко. Цього року її століття. Століття за століттям, з прадавнього віку і на віки вперед живе і житиме на цій землі наша душа, наш геній, наша віра у Боже благословення бути господарем для доброї долі», - наголосив В.ЮЩЕНКО і побажав усім доброї долі.

«Доброї долі я бажаю кожній нашій оселі й особливо тим, які відбудовані після негоди або зведені, аби вперше зустріти Різдво Христове. Доброї долі я бажаю всій нашій державі і всій світовій Українській родині. Дай Боже усім нам щастя, здоров`я і достатку. Любімо один одного. Шануймо один одного. Вітаймо вічне народження Бога. Христос рождається! Славімо Його!», - сказав Президент України у Різдвяному вітанні.