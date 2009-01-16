У профспілок є підозри до власників великих підприємств

Харків. 16 січня. УНІАН. Голова Національного форуму профспілок України (НФПУ) Мирослав ЯКІБЧУК вважає, що проблема наповнення державного бюджету великою мірою пов`язана з тим, що власники великих підприємств, прикриваючись економічною кризою, перестали платити податки.

У коментарі УНІАН М.ЯКІБЧУК заявив: «Те, що державний бюджет на січень наповнено лише на 10% від запланованого, пов`язане зі злочинною позицією власників великих підприємств, які відмовляються платити податки, прикриваючись економічною кризою. Дефіцит бюджету неминуче потягне за собою невиплату пенсій і соціальних гарантій. Тому потрібно усвідомлювати те, що головні винуватці соціальної кризи в Україні – не влада, а представники великого бізнесу».

На його думку, Кабінет міністрів і Верховна Рада мають створити комісію з розслідування діяльності власників великих підприємств, які порушують закон.

Голова НФПУ зазначив, що рядові працівники підприємств і пенсіонери сьогодні віддають останнє за комунальні послуги і продукти харчування, а олігархи заради збереження своїх надприбутків урізують зарплати, виганяють з роботи людей і не платять податки.

«Проблема в тому, що в Україні дуже сильний вплив бізнесу на політику. Через це багатьом великим бізнесменам вдається уникнути відповідальності. Ми вимагаємо від влади карати всіх власників підприємств, які не хочуть виконувати закон і свої соціальні зобов`язання», – заявив М.ЯКІБЧУК.