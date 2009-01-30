ДО «За Харків!»: місту потрібен центр зайнятості

Харків. 30 січня. УНІАН. Депутатське об`єднання «За Харків!» звернулося до міністра праці і соціальної політики України Людмили ДЕНИСОВОЇ з проханням сприяти завершенню будівництва і введенню в експлуатацію в 2009 році Харківського міського центру зайнятості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі об`єднання.

Народні депутати зазначають, що на сьогоднішній день, незважаючи на щоденну реєстрацію в Харкові близько 1000 безробітних і незважаючи на те, що щорічно харків`яни сплачують 190 млн. грн. до «Фонду обов`язкового соціального страхування на випадок безробіття», Харків досі не має повноцінного центру зайнятості.

У повідомленні зазначається, що будівництво нового приміщення Харківського міського центру зайнятості було почато в 2003 році та й досі не завершено, а його структурні підрозділи розташовані в орендованих приміщеннях у різних частинах міста, що створює масу додаткових незручностей людям, які потребують реєстрації й пошуку роботи.

Тому завершення цього будівництва нинішнього року народні депутати-харків`яни вважають важливим соціальним пріоритетом і одним з необхідних антикризових заходів.