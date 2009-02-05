У Харкові здійснено потрійне вбивство
12:10, 05 лютого 2009Харьків
0
Міліція встановила особи всіх трьох загиблих і шукає свідків події…
Сьогодні у Харкові в районі густонаселеного району «Салтівка», на перехресті вулиці Героїв праці та проспекту Тракторобудівників, були знайдені мертвими троє людей – двоє чоловіків і жінка.
Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Сергій ДЯГЕЛЄВ, подія відбулася сьогодні вночі, і міліція в цей час шукає її можливих очевидців.
За його словами, особи всіх трьох загиблих людей встановлені.
Одразу після повідомлення на місце події прибула слідчо-оперативна група, представники МВС, прокуратури. Деталі про хід слідства будуть повідомлені пізніше, сказав С.ДЯГЕЛЄВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter