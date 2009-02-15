У Харкові відзначили 20-річчя виводу радянський військ з Афганістану

Харків. 15 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові пройшли урочисті заходи з нагоди 20-х роковин з дня виведення радянських військ з Афганістану

Як передає кореспондент УНІАН, у першій половині дня у місті відбувся Меморіальний марш, учасники якого пройшли за військовим бронетранспортером проспектом Леніна до Меморіалу пам`яті воїнів, загиблих в Афганістані, де поклали вінки та провели мітинг-реквієм і поминальну панахиду.

«Цього дня ми повинні згадати хлопців, які не повернулися з тієї війни. Вічна їм пам`ять і хай їхній подвиг, їхні високі етичні якості завжди служать нам зразком, примушуючи рухатися вперед, - сказав, виступаючи на мітингу голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Сьогодні, зазначив губернатор, звертаючись до ветеранів, «в країні дуже непростий час, і Україні як ніколи потрібні сильні люди. «Афганці» - сильні люди, і, гадаю, що країна може повністю покластися на вас».

У своїх виступах представники ветеранських організацій подякували обласній владі, яка, на їхню думку, у нинішній скрутний час допомагає вдовам і матерям загиблих воїнів та колишнім воїнам.