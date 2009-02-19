Південна залізниця обростатиме вагонами

Харків. 19 лютого. УНІАН. Південна залізниця 2009 року купить близько 40 нових пасажирських вагонів.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Південної залізниці (ПЗ) Віктор ОСТАПЧУК в Кременчуці.

За його словами, здебільшого нові вагони будуть закуплені у Крюківського вагонобудівного заводу.

«Також плануємо купити 2 рейкові автобуси. Нові автобуси будуть тривагонними і дадуть змогу перевозити майже 400 чоловік. Ці автобуси мають також виготовити в Кременчуці», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Нагадаємо, ПЗ в 2008 році одержала 35 нових вагонів (27 – Крюківського вагонобудівного заводу і 8 – Тверського вагонобудівного заводу (Росія).

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Довжина її становить понад 3 000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4 000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її важливе транзитне значення.

Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.

ПЗ обслуговує понад 1 000 промислових і понад 2 000 комерційних підприємств. Структура перевезень має індустріально-аграрний характер. Транзитні перевезення становлять близько 60% від усього обсягу вантажних перевезень. Південна залізниця здійснює зв`язок економічних районів країн СНД в головних напрямках - Північ-Крим-Кавказ.