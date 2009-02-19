Південна залізниця обростатиме вагонами
Остапчук розкриває плани
Харків. 19 лютого. УНІАН. Південна залізниця 2009 року купить близько 40 нових пасажирських вагонів.
Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Південної залізниці (ПЗ) Віктор ОСТАПЧУК в Кременчуці.
За його словами, здебільшого нові вагони будуть закуплені у Крюківського вагонобудівного заводу.
«Також плануємо купити 2 рейкові автобуси. Нові автобуси будуть тривагонними і дадуть змогу перевозити майже 400 чоловік. Ці автобуси мають також виготовити в Кременчуці», - сказав В.ОСТАПЧУК.
Нагадаємо, ПЗ в 2008 році одержала 35 нових вагонів (27 – Крюківського вагонобудівного заводу і 8 – Тверського вагонобудівного заводу (Росія).
Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Довжина її становить понад 3 000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4 000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначає її важливе транзитне значення.
Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.
ПЗ обслуговує понад 1 000 промислових і понад 2 000 комерційних підприємств. Структура перевезень має індустріально-аграрний характер. Транзитні перевезення становлять близько 60% від усього обсягу вантажних перевезень. Південна залізниця здійснює зв`язок економічних районів країн СНД в головних напрямках - Північ-Крим-Кавказ.