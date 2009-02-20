Як реорганізувати ЖКГ

Харків. 20 лютого. УНІАН. В країні необхідно терміново проводити масштабні і послідовні реформи у сфері житлово-комунального господарства, проте передумовою до цього мають бути політична воля уряду та конструктивний діалог з професійними об`єднаннями, що представляють інтереси бізнесу, котрий працює на цьому ринку.

Такі результати отримано у ході експертного опитування, проведеного Агентством моделювання ситуацій (АМС) на тему перспектив реформування ЖКГ країни, йдеться у повідомленні, переданому УНІАН.

На думку заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, експерти продемонстрували рідкісну одностайність у визначенні стримуючих чинників реалізації цієї реформи, а також вказали на методи її прискорення.

«Переважна більшість опитаних експертів упевнена, що українська влада або не готова до послідовного реформування сфери ЖКГ, або в неї немає механізмів для впровадження такої реформи, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Водночас експерти вважають, - зазначив він, - що період актуалізації такої проблеми пройшов і сьогодні влада усвідомлює, що реформувати ЖКГ необхідно, інакше країну чекають техногенні катастрофи. Також експерти називають і основні механізми, які могли б прискорити таку реформу, - політична воля уряду, активний діалог з професійними об`єднаннями, що працюють на ринку. Проте найголовніше, влада має почати послідовну реформу самої управлінської моделі системи ЖКГ».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, першим кроком на шляху реформування мають стати реорганізація системи централізованого опалювання і підтримка автономних програм».

У опитуванні АМС брали участь 24 експерти – політологи, журналісти, громадські діячі. Серед них: Д.ВИДРІН, В.КАРАСЬОВ, В.ФЕСЕНКО, В.КОРНІЛОВ, Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, В.ЦИБУЛЬКО, Д.БОГУШ, І.ЖДАНОВ, Д.БЕЗЛЮДЬКО, А.ШАЛАЙСЬКИЙ та ін