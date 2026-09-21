За словами Пєскова, Кремль не сприймає цю критику.

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не становить загрози ані для Франції, ані для будь-якої іншої європейської країни. Про це пише Reuters.

Пєсков прокоментував нещодавню заяву Марін Ле Пен та Жордана Барделли з французької ультраправої партії "Національне об’єднання", в якій вони запевнили, що Росія становить загрозу для Франції. Вони наголосили, що Москва "не може диктувати французьку політику".

Пєсков зазначив, що Кремль не сприймає цю критику.

Відео дня

"Ми не згодні з цією заявою. Росія не становить загрози для Франції чи будь-якої іншої країни в Європі. Президент Путін неодноразово заявляв про це. У нас немає суперечок з будь-якими європейськими державами, які могли б призвести до серйозних розбіжностей", – сказав прессекретар голови РФ.

Пєсков запевнив, що РФ нібито "нікому не загрожує і нікого не шантажує".

"Тому ми категорично не згодні з такими заявами. Ми їх не приймаємо", – підкреслив він.

Заява Ле Пен і Барделли

Раніше кандидатка в президенти Франції від ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен та голова партії Жордан Барделла заявили, що Росія не може диктувати французьку політику.

У своїй заяві вони наголосили, що жодні провокації, таємні операції та дестабілізуючі дії не можуть спонукати Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні.

Вас також можуть зацікавити такі новини: