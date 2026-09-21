У Путіна відреагували на слова Ле Пен про загрозу Франції з боку Росії

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не становить загрози ані для Франції, ані для будь-якої іншої європейської країни. Про це пише Reuters.
Пєсков прокоментував нещодавню заяву Марін Ле Пен та Жордана Барделли з французької ультраправої партії "Національне об’єднання", в якій вони запевнили, що Росія становить загрозу для Франції. Вони наголосили, що Москва "не може диктувати французьку політику".
Пєсков зазначив, що Кремль не сприймає цю критику.
"Ми не згодні з цією заявою. Росія не становить загрози для Франції чи будь-якої іншої країни в Європі. Президент Путін неодноразово заявляв про це. У нас немає суперечок з будь-якими європейськими державами, які могли б призвести до серйозних розбіжностей", – сказав прессекретар голови РФ.
Пєсков запевнив, що РФ нібито "нікому не загрожує і нікого не шантажує".
"Тому ми категорично не згодні з такими заявами. Ми їх не приймаємо", – підкреслив він.
Заява Ле Пен і Барделли
Раніше кандидатка в президенти Франції від ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен та голова партії Жордан Барделла заявили, що Росія не може диктувати французьку політику.
У своїй заяві вони наголосили, що жодні провокації, таємні операції та дестабілізуючі дії не можуть спонукати Францію сприяти досягненню Росією своїх військових цілей в Україні.