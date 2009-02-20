Курси валют у банках Харкова

Долар 8,2 – 8,35 грн.

Харків. 19 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 19 лютого: Мегабанк - покупка долара - 8,3 грн. (продаж - 8,6 грн.), євро - 10,4 грн. (11 грн.), Меркурій - 8,35 (8,53), 10,5 (10,9), Реал-банк - 8,35 (8,5), 10,4 (10,65), Факторіал-банк - 8,2 (8,5), 10,3 (10,8), Базис - 8,3 (8,55), 10,5 (10,8) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 19 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 18 лютого – 770.0000) 100 EUR – 969.8920 (на 18 лютого – 972.8180) 10 RUR – 2.1138 (на 18 лютого – 2.1608)

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