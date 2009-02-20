Кернес про тарифи конкретно

Харків. 20 лютого. УНІАН. Підняття тарифу на утримання житла є непопулярним рішенням, але це відповідає реальному становищу справ у сфері житлово-комунального господарства.

Так прокоментував секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, який 20 лютого виконує обов’язки міського голови, рішення міськвиконкому підняти з 1 березня нові тарифи на квартплату у Харкові, повідомляє сайт Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, у повідомленні зазначається що, «постійне ігнорування державою проблем галузі ЖКГ та завидно постійне зростання цін на енергоносії привели до того, що фактично утримання житлового фонду в Харкові лягло на плечі міського бюджету та власників квартир. Затверджений на сьогоднішньому засіданні виконкому тариф, розрахований окремо для кожного будинку, це своєрідний розподіл сил між цими двома джерелами. З тарифу виключені послуги, що раніше фактично не надавалися. Зокрема, прибирання підвалів буде оплачуватися тепер винятково коштами з міського бюджету. З іншого боку, це максимально оптимальний баланс між можливостями харків`ян і потребами комунальних підприємств, які надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду».

Коментуючи рішення про підвищення квартплати, Г.КЕРНЕС зазначив, що «це непопулярне рішення», хоча воно, на його думку, «відповідає реальному становищу справ у сфері ЖКГ».

«Робота, проведена всіма комунальними підприємствами та відповідними управліннями виконавчого комітету, перевірена антимонопольним комітетом, комісією по цінах. Ми встановили ту норму тарифу, що найбільш прийнятна для населення, а не для комунальних підприємств. Відповідно, додатково з міського бюджету буде збільшене фінансування підприємств, які надають комунальні послуги, щоб покрити ту різницю, яку не закриває тариф», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні харківський міськвиконком ухвалив рішення про те, що з 1 березня у Харкові набувають чинності нові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій для будинків комунальної власності територіальної громади м. Харкова. Загальне підвищення вартості послуг з утримання житлового фонду становить 65%.