Проти Фельдмана готуюється компромат

Харків. 4 березня. УНІАН. Проти народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ) готується хвиля компромату.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА.

Прес-службі стало відомо з власних достовірних джерел, що «окремі харківські бізнесмени і представників обласної влади в даний час намагаються розмістити на київських інтернет-сайтах недостовірну інформацію стосовно О.ФЕЛЬДМАНА».

За інформацією прес-служби, «матеріал носить характер відвертої маячні, і його низькопробність повністю відображає професійний і моральний рівень його замовників».

Прес-служба вважає, що «метою цієї провокації є кон`юнктурне рішення комерційних питань за рахунок позбавлення робочих місць співробітників однієї з кампаній групи Концерну АВЕК».

За словами прес-служби, їм «відомі імена замовників даної провокації і назва структур, що займаються її розміщенням».

Прес-служба О.ФЕЛЬДМАНА залишає за собою «право на адекватну реакцію» і наголошує, що «персона і докладна біографія замовника стануть надбанням громадськості у випадку, якщо подібні провокації не будуть зупинені».