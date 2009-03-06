Тимошенко збирається до Харкова

Харків. 6 березня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 17 березня планує здійснити робочу поїздку до Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ сьогодні на сесії облради.

За його словами, у ході візиту Ю.ТИОШЕНКО планується, зокрема, обговорення питань, пов’язаних з кризовою ситуацією в промисловості Харківщини.